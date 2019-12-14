Плющенко считает, что Загитова может сменить тренеров после возобновления карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российская фигуристка Алина Загитова, которая недавно объявила о приостановлении карьеры, может сменить тренеров.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу к другим тренерам?» — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, он не исключает такого варианта, так как чемпионке Пхёнчхана-2018 необходимо больше внимания. Он также отметил, что у 17-летней спортсменки ещё много времени, чтобы двигаться вперёд.

«Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было: я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира», — добавил Плющенко.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Загитову оставят в сборной России, несмотря на приостановку карьеры.