Месть агента, критика болельщиков и призыв к миру: как с помощью видеоролика пытались поссорить Туктамышеву и Медведеву

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева извинилась перед Евгенией Медведевой и тренером Татьяной Тарасовой за неоднозначный видеоролик, появившийся на её YouTube-канале. По словам чемпионки мира 2015 года, автор видео — бывший агент спортсменки Валерий Харитонов, незаконным путём забравший её деньги и угрожавший обнародовать некий компромат. В свою очередь, сама Медведева встала на сторону Туктамышевой и призвала болельщиков не обвинять последнюю в том, чего она не совершала.

«Начало его пакостей»

На фоне заявления Алины Загитовой о временном прекращении карьеры мог пройти незамеченным неприятный эпизод, в центре которого оказалась ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева. Однако внимательные болельщики не оставили его без внимания.

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На YouTube-канале чемпионки мира 2015 года появился проморолик к предстоящему первенству страны, которое пройдёт с 24 по 29 декабря в Красноярске. В нём на кадры с выступлениями будущих участниц соревнований была наложена звуковая дорожка из трейлера к фильму «Чудо-женщина: 1984».

Сначала на экране появляется сама Туктамышева, и звучит фраза одного из героев: «Моя жизнь — не то, что кажется». Затем демонстрируются прокаты и записи тренировок разных фигуристок. На словах «Всё это искусство» зритель видит Александру Трусову, Алёну Косторную и Анну Щербакову. На кадр же с Евгенией Медведевой и тренером Татьяной Тарасовой наложена иная цитата — «А это просто мусорка».

Именно последний эпизод вызвал недовольство поклонников Медведевой, опубликовавших его в своём фан-сообществе в Instagram. Многие их них обвинили Туктамышеву в желании прославиться таким нечестным способом и даже в предательстве, намекая на то, что она совершила подлость в отношении человека, который считает её своим другом. Некоторые признались, что после этого видео перестали уважать фигуристку.

Туктамышева выступила с заявлением, в котором полностью отрицает свою вину. По её словам, автором ролика является бывший агент Валерий Харитонов, с которым она прекратила сотрудничество несколько месяцев назад.

«Закончили на недоброй ноте — он задолжал мне деньги, которые выделялись под проект, но потом пропал и назад их не вернул, бросаясь угрозами и шантажируя опубликовать якобы страшный компромат, чтобы испортить мою репутацию», — объяснила фигуристка.

Она приняла решение не отвечать на угрозы, однако ситуация повторилась спустя некоторое время. Харитонов вновь уговорил её подписать рекламный договор с известной компанией, но исчез сразу после того, как получил предоплату. По её словам, жертвами менеджера становились и другие спортсменки.

«Видео на YouTube — это начало его пакостей в сторону моей репутации. Всё это нелепо, грустно и смешно, потому что Женя знает моё истинное отношение к ней, к тому же я сразу с ней связалась. Мне очень жаль, что пришлось в таких деталях рассказать вам о том, что касается только меня и моей карьеры, но вы должны знать правду», — заключила Туктамышева.

Кроме того, она принесла извинения Тарасовой, Медведевой и её болельщикам.

На данный момент сам Харитонов никак не прокомментировал заявление бывшей клиентки. Однако косвенным доказательством её слов может послужить тот факт, что новый владелец YouTube-канала сменил его название на «Плохой пиарщик».

«Мы устали от бесконечного хейта»

Объяснения Туктамышевой устроили далеко не всех фанатов, однако многие выдохнули с облегчением. В стороне от происходящего не осталась и сама Медведева.

«Лиза, всё будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку. Не трогайте человека и не осуждайте за то, что она не делала», — прокомментировала пост двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане.

Медведевой не привыкать к критике в свой адрес и к «войне» любителей фигурного катания. До сих пор не утихают споры по поводу её ухода из группы Этери Тутберидзе и не прекращаются упрёки со стороны фанатов Загитовой, обвиняющих её в зависти и неблагодарности. Возможно, именно поэтому спортсменка решила обратиться к болельщикам второй раз.

«Я благодарна всем своим поклонникам, тем, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от этого бесконечного хейта, который ежедневно выплёскивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров. Я очень хочу, чтобы фигурное катание стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе!» — написала Медведева.

Интересно, что это не первый случай, когда кто-то случайно или намеренно пытается столкнуть лбами двух россиянок. В преддверии чемпионата мира 2019 года в Сайтаме в СМИ появилась информация, что Медведева отписалась от Туктамышевой в Instagram. Многие предположили, что поводом для этого послужили шутки в её адрес со стороны болельщиков чемпионки мира 2015 года. Дело в том, что обе девушки боролись за попадание в состав национальной команды, однако в последний момент Федерация фигурного катания на коньках России сделала выбор в пользу более молодой спортсменки.

Тогда её агенту Ливану Матуа пришлось опровергать слухи о ссоре.

«Евгения не отписывалась от Туктамышевой, так как не имеет возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Её соцсетями управляет SMM-менеджер. Женя не заходит в Instagram перед соревнованиями, не стоит искать проблему, где её нет. Вероятно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку», — цитировало Матуа РИА Новости.