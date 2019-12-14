Медведева в защиту Туктамышевой: всем умникам лучше закрыть пищалку

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала Елизавету Туктамышеву, которую раскритиковали болельщики из-за содержания промо-ролика к чемпионату России, появившегося на ее канале в Youtube.

«Лиза, все будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку. Не трогайте человека и не осуждайте за то, что она не делала», — написала Медведева в соцсетях, передает Sport24.

Ранее Туктамышева опровергла свою причастность к появлению видеоматериала. Как считают некоторые поклонники этого вида спорта, в видео под названием «Чудо-женщины» в негативном свете были представлены Медведева и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Туктамышева призналась, что стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.