Медведева в защиту Туктамышевой: всем умникам лучше закрыть пищалку

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала Елизавету Туктамышеву, которую раскритиковали болельщики из-за содержания промо-ролика к чемпионату России, появившегося на ее канале в Youtube.

«Лиза, все будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку. Не трогайте человека и не осуждайте за то, что она не делала», — написала Медведева в соцсетях, передает Sport24.

Ранее Туктамышева опровергла свою причастность к появлению видеоматериала. Как считают некоторые поклонники этого вида спорта, в видео под названием «Чудо-женщины» в негативном свете были представлены Медведева и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Туктамышева призналась, что стала жертвой шантажа со стороны своего бывшего агента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить