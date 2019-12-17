В ФФККР считают искусственным скандал вокруг приостановления карьеры Загитовой
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«Скандал вокруг приостановки карьеры Алины Загитовой создан искусственно. Федерация фигурного катания России не будет принимать в нём участия», — цитирует Горшкова «Эхо Москвы».
После решения Загитовой известный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что фигуристка окончательно завершила свою спортивную карьеру. А двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посоветовал Загитовой сменить тренера. Оба комментария вызвали бурную реакцию нынешнего наставника спортсменки Этери Тутберидзе.
Ранее Губерниев вновь высказался в защиту Тарасовой.