В ФФККР считают искусственным скандал вокруг приостановления карьеры Загитовой

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал скандал, возникший в связи с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

«Скандал вокруг приостановки карьеры Алины Загитовой создан искусственно. Федерация фигурного катания России не будет принимать в нём участия», — цитирует Горшкова «Эхо Москвы».

После решения Загитовой известный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что фигуристка окончательно завершила свою спортивную карьеру. А двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посоветовал Загитовой сменить тренера. Оба комментария вызвали бурную реакцию нынешнего наставника спортсменки Этери Тутберидзе.

Ранее Губерниев вновь высказался в защиту Тарасовой.