Губерниев вновь высказался в защиту Тарасовой

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост в социальной сети в поддержку заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Губерниев вновь высказался в защиту Тарасовой
  • РИА Новости

«Тут идёт жара вокруг Татьяны Анатольевны Тарасовой! Мы с ней знакомы миллион лет, комментировали втроём вместе с Олегом Табаковым ещё открытие Олимпиады в Турине-2006. У нас были разные ситуации, мы ссорились и мирились, сохраняя неизменное уважение друг к другу! Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, а я хочу её поддержать! Она комментатор, вызывающий настоящие, неподдельные эмоции! Тарасову можно любить или ненавидеть, но главное, что равнодушных нет! Свободу Татьяне Тарасовой!» — написал Губерниев в Instagram.

Татьяна Тарасова попала под шквал критики после высказывания относительно решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Заслуженный тренер считает, что фигуристка окончательно завершила соревновательные выступления.

Ранее Тихонов поддержал Тарасову и назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить её от эфира.

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