Тихонов поддержал Тарасову и назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить её от эфира

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о критике в адрес известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Дмитрия Губерниева», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он также заявил, что следит за фигурным катанием уже много лет, и разбирается в нём не хуже, чем в биатлоне, и отметил, что не услышал в комментариях Тарасовой того, в чём её обвинили создатели петиции.

«Она профессионал, никому не отдаёт преимущества в своих репортажах, и даже говорит иногда с некоторым восхищением. Даже не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо? У них есть имя? Если вы предъявляете претензии Тарасовой, то указывайте своё имя. Не знаю, как цензурно назвать этих нехороших людей», — добавил прославленный биатлонист.

В свете разразившегося в российском фигурном катании скандала болельщики создали петицию, с требованием отстранить Тарасову от комментирования, мотивируя это «непрофессионализмом и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам».

В свете разразившегося в российском фигурном катании скандала болельщики создали петицию, с требованием отстранить Тарасову от комментирования, мотивируя это «непрофессионализмом и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам».

Ранее сообщалось, что главный редактор «Эха Москвы» поддержал Тарасову.