Тихонов поддержал Тарасову и назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить её от эфира

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о критике в адрес известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Тихонов поддержал Тарасову и назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить её от эфира
  • РИА Новости

«Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Дмитрия Губерниева», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он также заявил, что следит за фигурным катанием уже много лет, и разбирается в нём не хуже, чем в биатлоне, и отметил, что не услышал в комментариях Тарасовой того, в чём её обвинили создатели петиции.

«Она профессионал, никому не отдаёт преимущества в своих репортажах, и даже говорит иногда с некоторым восхищением. Даже не могу понять, к чему придрались те люди, что написали это письмо? У них есть имя? Если вы предъявляете претензии Тарасовой, то указывайте своё имя. Не знаю, как цензурно назвать этих нехороших людей», — добавил прославленный биатлонист.

В свете разразившегося в российском фигурном катании скандала болельщики создали петицию, с требованием отстранить Тарасову от комментирования, мотивируя это «непрофессионализмом и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам».

В свете разразившегося в российском фигурном катании скандала болельщики создали петицию, с требованием отстранить Тарасову от комментирования, мотивируя это «непрофессионализмом и предвзятости по отношению к отдельным спортсменам».

Ранее сообщалось, что главный редактор «Эха Москвы» поддержал Тарасову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить