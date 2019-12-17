Защита Тутберидзе, резкость Плющенко, нападки на Тарасову: решение Загитовой продолжает будоражить мир фигурного катания

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков обменялись резкими комментариями в соцсетях. Некоторые болельщики потребовали отстранить Татьяну Тарасову от комментирования соревнований, а Алексей Ягудин и Дмитрий Губерниев вступились за легендарную наставницу. Алексей Мишин раскрыл смысл своего высказывания об Алине Загитовой, а Илья Авербух призвал всех перечитать интервью специалиста. Как развивается самый громкий скандал года в фигурном катании — в материале RT.

Хореограф группы Тутберидзе и Плющенко ругаются в интернете

Грандиозный скандал в российском фигурном катании, начавшийся с ничем не примечательного высказывания заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, продолжает набирать обороты. Спустя несколько суток после объявления о временной приостановке карьеры Алиной Загитовой в него оказались вовлечены не только тренер олимпийской чемпионки Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко, но и другие именитые представители вида спорта.

Причём за каждым витком конфликта, неизменно следовал следующий. И если Тарасова с Тутберидзе остановились и предпочли не продолжать обмениваться колкостями, то другие отказались следовать их примеру. Так, в понедельник, 16 декабря, хореограф Алексей Железняков в достаточно грубой форме призвал всех успокоиться, а не обсуждать случившееся.

«Всё, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников!.. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!» — написал хореограф на странице в «ВКонтакте».

На пост одного из коллег Тутберидзе моментально отреагировал Плющенко, наиболее ярко проявивший себя за последние двое суток во время обсуждения будущего Загитовой.

«Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!» — парировал экс-фигурист в Instagram.

Тарасову хотят отстранить от работы на телевидении

Изначально на резкий выпад Тутберидзе в адрес Тарасовой откликнулись российские любители фигурного катания.

«Достала уже эта предвзятость к одним и любовь к другим. Ей пора на покой», — заявили болельщики в интернете. Следующим шагом стало появление на сайте Change.org петиции с требованием отстранить Тарасову от комментирования соревнований по фигурному катанию из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам, и предвзятости.

«Мы, налогоплательщики, хотим за свои деньги получать качественный продукт с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — резюмировали составители петиции, которую позднее подписало более двух тысяч человек.

В защиту Тарасовой почти сразу же выступил её знаменитый ученик и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

«Определённая группа (не очень большая, полнейшие дебилы, но всё же) активистов занимается травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер, но и блестящий комментатор. Нужно ценить легенд, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи», — заявил Ягудин.

В том же духе высказались Дмитрий Губерниев и Александр Тихонов. Специализирующийся на биатлоне тележурналист напомнил, что Тарасова вызывает у людей разные эмоции во время трансляций соревнований, но при этом не оставляет их равнодушными. А четырёхкратный олимпийский чемпион посоветовал тем, кто посмел предъявил претензии легендарному тренеру, официально представиться.

Не остались в стороне от скандала и не имеющие отношения к фигурному катанию люди. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram о необходимости поддержки Тарасовой. Журналист убеждён, что тренеру досталось «несправедливо». А почётный президент РФС Вячеслав Колосков заметил, что ему доставляет удовольствие смотреть трансляции под комментарии Тарасовой.

«Это выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — напомнил он.

Мишин жалуется на неприятности после высказывания о Загитовой

Затронул скандал в том числе и Алексея Мишина. Заслуженный тренер СССР пожелал Загитовой добиться в будущем таких же успехов, какие у неё были в подростковом возрасте.

«Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — отметил Мишин.

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Мэтр явно старался быть максимально корректным. Но его слова многим не понравились. О дальнейшем развитии ситуации Мишин рассказал изданию «Спорт день за днём».

«Я вот недавно дал комментарий. Проникновенно пожелал Загитовой счастья и удачи, сказал, что у неё в жизни будут разные этапы. Когда-то она была ребёнком, потом — подростком, стала девушкой, предстоит стать ещё женой, мамой, бабушкой. Так всё это перевели «на шершавый язык плаката», извратили. Сказали, что Мишин рехнулся: сам старик, и Алину в старухи записал», — пожаловался наставник.

Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух отметил, что подписывается под каждым словом Мишина и посоветовал всем перечитать интервью специалиста.

Тренер Медведевой не стал комментировать решение Загитовой

Временный уход Загитовой из спорта активно обсуждают и её соперницы за рубежом. Особенно активны в этом плане фигуристки из Японии, где россиянка традиционно пользуется высокой популярностью. Сатоко Мияхара призналась, что будет скучать по Алине. А Рика Кихира не стала скрывать сильного удивления таким решением действующей чемпионки мира.

«Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать», — цитирует прошлогоднюю победительницу финала Гран-при «Чемпионат» со ссылкой на издание The Mainichi.

Дальновиднее всех в сложившейся ситуации, кажется, поступил личный тренер Евгении Медведевой — Брайан Орсер. На просьбу репортёров поделиться мнением о решении Загитовой канадский специалист отреагировал сухо: «Думаю, что лучшее для меня — это оставаться нейтральным в этой ситуации».