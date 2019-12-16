Жулин о решении WADA: на наших фигуристок сейчас молится весь мир

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Жулин о решении WADA: на наших фигуристок сейчас молится весь мир
  • Reuters

«Я думаю, что до отстранения наших фигуристок не дойдёт. Возможно, альтернативные Игры стоило бы провести, но только в том случае, если нас вообще от всего отлучат. На наших девочек сейчас молится весь мир фигурного катания. Если они не полетят в Пекин, то там будет кататься, допустим, Мэрайя Белл. Ну кому это интересно? И тогда, если нас полностью изолируют, пойдём путём Северной Кореи. Если до этого дойдёт, то я был бы благодарен нашему президенту за организацию таких соревнований. И можно будет пригласить американские телекомпании, чтобы они посмотрели, как катаются наши девчонки. Но я думаю, ничего подобного не произойдёт. Сейчас в мире огромный интерес к российскому фигурному катанию. Без нас Олимпиада превратится в фарс», — считает Жулин.

Ранее Жулин вспомнил, как в профессионалах раньше становились чемпионами без единого прыжка.

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