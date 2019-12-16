Жулин о решении WADA: на наших фигуристок сейчас молится весь мир

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Я думаю, что до отстранения наших фигуристок не дойдёт. Возможно, альтернативные Игры стоило бы провести, но только в том случае, если нас вообще от всего отлучат. На наших девочек сейчас молится весь мир фигурного катания. Если они не полетят в Пекин, то там будет кататься, допустим, Мэрайя Белл. Ну кому это интересно? И тогда, если нас полностью изолируют, пойдём путём Северной Кореи. Если до этого дойдёт, то я был бы благодарен нашему президенту за организацию таких соревнований. И можно будет пригласить американские телекомпании, чтобы они посмотрели, как катаются наши девчонки. Но я думаю, ничего подобного не произойдёт. Сейчас в мире огромный интерес к российскому фигурному катанию. Без нас Олимпиада превратится в фарс», — считает Жулин.

Ранее Жулин вспомнил, как в профессионалах раньше становились чемпионами без единого прыжка.