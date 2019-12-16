Жулин: в профессионалах раньше становились чемпионами без единого прыжка

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об эволюции соревнований по фигурному катанию.

«Да, раньше профессиональные соревнования были другими. И это было действительно очень круто. Не знаю, почему всё закончилось. Алина Загитова (и не только она), Каролина Костнер, например, могли бы очень долго выступать на таких турнирах, и зритель бы с удовольствием на них ходил. Я сам участвовал в таком, и это была блистательная история. Такое эстетское фигурное катание, где важен артистизм и где за счёт техники ничего не выиграешь. Там люди становились чемпионами без единого прыжка. И среди судей присутствовали балетные танцовщики, певцы… Совершенно другие соревнования», — рассказал Жулин.

Ранее Жулин заявил, что за заслуги поставил бы Тутберидзе в один ряд с тренерами Винер-Усмановой и Покровской.