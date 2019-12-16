Жулин: я бы поставил Тутберидзе в один ряд с Винер-Усмановой и Покровской

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин сравнил Этери Тутберидзе с выдающимися российскими наставницами Ириной Винер-Усмановой (художественная гимнастика) и Татьяной Покровской (синхронное плавание).

«Я бы выделил за высочайшие достижения наших тренеров Ирину Винер-Усманову в художественной гимнастике и Татьяну Покровскую в синхронном плавании. А с ними в один ряд поставил бы Этери Георгиевну Тутберидзе», — заявил Жулин в интервью RT.

Этери Тутберидзе является тренером олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также тройки призёров финала Гран-при 2019 года: Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Ранее Жулин заявил, что если Загитова сделает четверной, то он первым её поздравит.