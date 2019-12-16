Жулин: если Загитова сделает четверной — первый пожму ей всё, что можно пожать
- РИА Новости
«Ну, конечно, Загитова сейчас делает заявления. А кому их ещё делать? Не мне же. Но давайте посмотрим, что будет через год. Если Алина решит через некоторое время вернуться в спорт — слава богу. Сделает четверной прыжок — я первый пожму ей всё, что можно пожать. Это будет выдающееся возвращение», — заявил Жулин в интервью RT.
Алина Загитова объявила о том, что делает паузу в профессиональной карьере. Спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.
Ранее Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях.