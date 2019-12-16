Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт между коллегами — Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой.
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
  • РИА Новости

«Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что?! Я захожу в интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня всё равно валится вся эта грязь. Про то, как кто-то кого-то переманивает… Я бы сказал, что всё это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать? Сколько можно мусолить?» — заявил Жулин RT.

Татьяна Тарасова выразила мнение, что Алина Загитова окончательно завершила карьеру, после чего её раскритиковала наставница олимпийской чемпионки, Этери Тутберидзе.

Ранее Губерниев выразил мнение, что Тарасова — прекрасный комментатор.

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