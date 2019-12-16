Губерниев: Тарасова — прекрасный комментатор

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал петицию об отстранении известного тренера Татьяны Тарасовой от комментирования соревнований по фигурному катанию.

«Вмешательство в работу СМИ — это нарушение закона о СМИ, уголовная статья. Я хотел бы предостеречь тех людей, которые вмешиваются в работу СМИ. Это касается чиновников, представителей различных федераций, тренеров, спортсменов и даже болельщиков. Татьяна Анатольевна Тарасова — прекрасный комментатор, вызывающий самые разные эмоции. Мы с Татьяной Анатольевной очень схожи, я тоже вызываю разные эмоции. Мы с Тарасовой не оставляем зрителей равнодушными. Даже когда люди раздражаются, то это всё равно приятная эмоция. Кто вмешивается в работу СМИ, а тем более федеральных — вы можете очень серьёзно пострадать с точки зрения законодательства РФ», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее Колосков отреагировал на призыв отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания.