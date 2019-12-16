Колосков отреагировал на призыв отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв болельщиков отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования соревнований по фигурному катанию.
Колосков отреагировал на призыв отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
  • РИА Новости

«Я знаю Татьяну Анатольевну. Это выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Её комментарии по телевидению слушать — одно удовольствие», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Недовольные болельщики требуют отстранить Тарасову из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Напомним, что в конце ноября была создана аналогичная петиция с требованием отстранить от комментирования олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее в сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить