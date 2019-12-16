Колосков отреагировал на призыв отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв болельщиков отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования соревнований по фигурному катанию.

«Я знаю Татьяну Анатольевну. Это выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Её комментарии по телевидению слушать — одно удовольствие», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Недовольные болельщики требуют отстранить Тарасову из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Напомним, что в конце ноября была создана аналогичная петиция с требованием отстранить от комментирования олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее в сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы.