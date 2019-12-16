Колосков отреагировал на призыв отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
- РИА Новости
«Я знаю Татьяну Анатольевну. Это выдающийся тренер, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Её комментарии по телевидению слушать — одно удовольствие», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Недовольные болельщики требуют отстранить Тарасову из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Напомним, что в конце ноября была создана аналогичная петиция с требованием отстранить от комментирования олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
Ранее в сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы.