В сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы

Поклонники фигурного катания в России создали петицию с просьбой отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования соревнований.

Петиция опубликована на сайте Change.org.

Создатели петиции требуют отстранить Тарасову из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в заявлении.

Само обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что в конце ноября была создана аналогичная петиция с требованием отстранить от комментирования олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Ранее Тарасова резко отреагировала на вопрос журналистов о словах Этери Тутберидзе.