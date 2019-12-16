В сети появилась петиция с просьбой отстранить Тарасову от комментаторской работы
- РИА Новости
Петиция опубликована на сайте Change.org.
Создатели петиции требуют отстранить Тарасову из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в заявлении.
Само обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.
Напомним, что в конце ноября была создана аналогичная петиция с требованием отстранить от комментирования олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
Ранее Тарасова резко отреагировала на вопрос журналистов о словах Этери Тутберидзе.