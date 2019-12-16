«Зачем Плющенко полез»: Жулин о конфликте Тутберидзе с Тарасовой, метаниях Загитовой и решении WADA

Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко следовало держать себя в руках и не вступать в конфликт в социальных сетях. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Александр Жулин. По его словам, женское фигурное катание достигло невиданных высот по количеству упоминаний в СМИ. Кроме того, специалист признался, что будет рад если Алина Загитова возобновит карьеру, похвалил Елизавету Туктамышеву за подход к работе и высказался о возможном отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр.

«Выдающиеся тренеры ввязались в склоку»

— В выходные в социальных сетях разгорелся конфликт между тренерами Этери Тутберидзе, Татьяной Тарасовой и фигуристом Евгением Плющенко. Как считаете, стоило ли команде первой столь жёстко реагировать на высказывание заслуженного специалиста?

— Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что?! Я захожу в Интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня всё равно валится вся эта грязь. Про то, как кто-то кого-то переманивает… Я бы сказал, что всё это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать? Сколько можно мусолить?

— Но женское катание сейчас на пике популярности, о нём все говорят…

— Раньше были Медведева и Загитова, теперь вот ещё Трусова, Косторная, Щербакова… Получилась какая-то женская перепалка. Вот Женя зачем полез? Он же мужчина. И да, я понимаю Тутберидзе. Она показывает феноменальные результаты и, естественно, устала от нападок. И в то же время сама начинает что-то писать. Сильнейшая личность оказалась замешана во всём этом. Просто промолчи, пройди мимо и продолжи добиваться успеха, разговоры сойдут на нет.

— В воскресенье Алина Загитова также опубликовала пост, в котором ещё раз подчеркнула, что никуда не уходит. Вы в это верите?

— Ну, конечно, Загитова сейчас делает заявления. А кому их ещё делать? Не мне же. Но давайте посмотрим, что будет через год. Если Алина решит через некоторое время вернуться в спорт — слава богу. Сделает четверной прыжок — я первый пожму ей всё, что можно пожать. Это будет выдающееся возвращение.

— При этом взявшая паузу Загитова продолжит получать ставку спортсмена национальной сборной. На ваш взгляд, это справедливо?

— Ну, возможно, Алина просто хочет зарплату получать. Почему нет? Я не знаю, это у неё надо спросить. Думаю, девушка сейчас просто мечется, ей трудно принять решение. И трудно принять, что в 17 лет можно уже быть староватым для своего вида спорта. Наверное, взять паузу — это, действительно, сейчас для неё самое лучшее. Она пропустит чемпионат России, Европы и мира, посмотрит, как будет вести себя организм. Может быть, ей так понравится выступать в шоу, что не захочется возвращаться.

— Что мешает ей переждать этот период и бороться дальше, как Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева?

— Вы правильно сказали — бороться. Больше добавить нечего. Хотя среди «великовозрастных» спортсменок лучше всего получается соревноваться с молодёжью именно у Туктамышевой. Я, конечно, шутя называю их так, но, повторюсь, я бы выделил Елизавету. Она пытается конкурировать за счёт своего четверного тулупа. Я видел этот прыжок — и правда выдающееся исполнение. Чистейшее.

— При этом Туктамышева производит впечатление более спокойной спортсменки, она как будто проще ко всему относится…

— Да. У Лизы всё хорошо. У неё отличный тренер, всё прекрасно в личной жизни. Она, действительно, правильно относится к происходящему. Может, не с долей пофигизма, но с какой-то лёгкостью. Она очень хорошо на всё реагирует и отвечает. Так и нужно относиться к жизни.

— К слову, Туктамышева тоже на днях оказалась в скандальной ситуации, после того как на её персональной странице в YouTube выложили ролик сомнительного содержания о Татьяне Тарасовой и Евгении Медведевой. Вы когда-нибудь сталкивались с подобным?

— Нет, никогда. Я работал с очень хорошим агентом. У меня вообще складывается впечатление, что стоит задача поднять наше женское фигурное катание до каких-то невиданных высот в плане упоминаний в СМИ. Может быть, поэтому столько скандалов…

«Наши девочки прыгают контент взрослых мужиков»

— Татьяна Тарасова заявляла, что возрастной ценз в фигурном катании нужно поднять с 15-16 до 17-18 лет?

— Я говорил то же самое. Вот только не совсем понятно, как это всё организовать. Да, было бы логично, чтобы существовали юниорские, молодёжные и взрослые соревнования. Но, к сожалению, сегодня нет соответствующих критериев. Да, и захочет ли кто-нибудь смотреть взрослые соревнования, если там не будет элементов ультра-си? Не получится ли так, что какая-то юная фигуристка сначала выполняет сложные элементы, а потом набирает четыре килограмма и завершает карьеру? Ведь сегодня мы стали свидетелями абсолютно нового явления в фигурном катании, когда девочки прыгают контент взрослых мужиков. Думаю, нужно подождать. Возможно, через какое-то время в ISU задумаются, что со всем этим делать.

— И это новое явление родилось именно в России…

— Более того, оно родилось в группе Этери Тутберидзе. Очень рад, что такое явление зародилось именно у нас, оно совершенно уникально. Я бы выделил за высочайшие достижения наших тренеров Ирину Винер-Усманову в художественной гимнастике и Татьяну Покровскую в синхронном плавании. И с ними в один ряд поставил бы Этери Георгиевну.

— В своё время существовала практика перехода из любительского спорта в профессиональный…

— Да, и это было, действительно, очень круто. Не знаю, почему всё закончилось. Алина Загитова, и не только она, Каролина Костнер, например, могли бы очень долго выступать на таких турнирах, и зритель бы с удовольствием на них ходил. Я сам участвовал в таком, и это была блистательная история. Такое эстетское фигурное катание, где важен артистизм и где за счёт техники ничего не выиграешь. Там люди становились чемпионами без единого прыжка. И среди судей присутствовали балетные танцовщики, певцы… Совершенно другие соревнования.

— Максим Траньков недавно посетовал на то, что нашим мужчинам далеко до девушек. А на предстоящем чемпионате России в Красноярске по состоянию здоровья ещё и не выступит Михаил Коляда. Это серьёзная потеря?

— Да, очень жаль, у него хорошая программа. Но говоря о наших одиночниках, я бы не сказал, что всё настолько плохо. У нас в финале Гран-при боролись два фигуриста. Это довольно круто, что два российских спортсмена попали в шестёрку сильнейших. Им пока не хватает стабильности и пока сложно составить конкуренцию Нэйтану Чену и Юдзуру Ханю. Но тот же Самарин прыгает четверной лутц, четверной флип и тройной аксель. Такого больше ни у кого нет.

— В связи с решением WADAотстранить Россию от международных соревнований на четыре года некоторые эксперты предложили организовать альтернативные Игры. Как думаете, фигуристы поедут на такие соревнования?

— Я думаю, что до этого не дойдёт. Возможно, альтернативные Игры стоило бы провести, но только в том случае, если нас вообще от всего отлучат. На наших девочек сейчас молится весь мир фигурного катания. Если они не полетят в Пекин, то там будет кататься, допустим, Мэрайя Белл. Ну кому это интересно? И тогда, если нас полностью изолируют, пойдём путём Северной Кореи. Если до этого дойдёт, то я был бы благодарен нашему президенту за организацию таких соревнований. И можно будет пригласить американские телекомпании, чтобы они посмотрели, как катаются наши девчонки. Но я думаю, ничего подобного не произойдёт. Сейчас в мире огромный интерес к российскому фигурному катанию. Без нас Олимпиада превратится в фарс.