Президент ФФККР считает нормальным, что Загитова продолжит получать ставку в сборной России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Гошков прокомментировал тот факт, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, отказавшаяся от участия в чемпионате России без уважительной причины, продолжит получать ставку члена национальной сборной страны.

© Yohei Osada/AFLO

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«Никакого правила на счёт приостановления карьеры нет, всё индивидуально. Загитова — член сборной команды. Естественно, она имеет право пользоваться той помощью, которая ей оказывается. Я считаю это нормальным», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём». Алина Загитова объявила, что приостанавливает спортивную карьеру фигуристки. В финале Гран-при действующая чемпионка Олимпиады заняла шестое место. Ранее Мишин посоветовал Тутберидзе и Плющенко заняться самоочищением.