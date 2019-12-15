Президент ФФККР считает нормальным, что Загитова продолжит получать ставку в сборной России
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«Никакого правила на счёт приостановления карьеры нет, всё индивидуально. Загитова — член сборной команды. Естественно, она имеет право пользоваться той помощью, которая ей оказывается. Я считаю это нормальным», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».
Алина Загитова объявила, что приостанавливает спортивную карьеру фигуристки. В финале Гран-при действующая чемпионка Олимпиады заняла шестое место.
Ранее Мишин посоветовал Тутберидзе и Плющенко заняться самоочищением.