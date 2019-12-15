Мишин посоветовал Тутберидзе и Плющенко заняться самоочищением

Известный наставник по фигурному катанию Алексей Мишин поделился своим видением конфликта между Этери Тутберидзе и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Когда уже у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески, тактично. Меня спрашивают, чтобы я дал комментарии на тему словесных боев Антанты и Тройственного союза. Заявления делают Татьяна Тарасова, Женя Плющенко, тренерский штаб Этери Тутберидзе. Я не хочу в это вмешиваться. Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Чем меньше все будут комментировать, чем быстрее всё утихнет и здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы. Я хочу пожелать тем, кто во всё это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище», — приводит слова Мишина «Спорт день за днем».

Конфликт Тутберидзе и Плющенко разразился на фоне решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

Ранее Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти».