Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о конфликтах в современном фигурном катании.

«Мир искусства на льду, красоты, классики и эстетики всегда был понятен лишь узкому кругу ценителей. Пришло новое время, и с ним в фигурное катание пришло слово «фанат». Не болельщик, не любитель или поклонник, а именно фанат. Буду скучать по старому доброму фигурному катанию. Пока что моё сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро, эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга. Я пытался убежать от этого год назад после чемпионата России. Вернулся через год в надежде, что улеглось, но стало ещё хуже. Осталось только синхронное катание — вид, в который раковые клетки фанатства пока не пустили свои метастазы. Уверен, мало кто из фанатов в курсе, что мы действующие чемпионы мира в этом виде. И он реально массовый как в мире, так и у нас. Теперь буду следить внимательно за синхронным, ибо всё остальное у меня вызывает горечь и стыд. Спасибо, фанат», — написал Траньков в Instagram.

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