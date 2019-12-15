Бутырская призвала не пиариться на решении Загитовой приостановить карьеру

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Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала приостановление карьеры Алиной Загитовой.
Бутырская призвала не пиариться на решении Загитовой приостановить карьеру
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Здесь история отличается от той же Медведевой. Женя решила сменить тренера, а у Алины с Этери всё отлично, у команды — тоже. Решение Алины прервать выступления было совместным. Она отдохнёт от спорта, покатается в шоу, поживёт другой жизнью. Жалко, что мы не увидим её на чемпионате России, Загитова — наше украшение. Уверена, что Этери Георгиевна поддержала решение ученицы и от неё Алина не уйдёт», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Также чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала перепалку штаба Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Что касается заявлений Плющенко, то у нас очень маленький мирок. Это выбор Алины и Этери Георгиевны. Мы должны уважать их выбор, а не пиариться на этом. Они сделали всё грамотно, объявили на всю страну», — добавила Бутырская.

Ранее Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля.

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