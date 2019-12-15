Бутырская призвала не пиариться на решении Загитовой приостановить карьеру

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала приостановление карьеры Алиной Загитовой.

«Здесь история отличается от той же Медведевой. Женя решила сменить тренера, а у Алины с Этери всё отлично, у команды — тоже. Решение Алины прервать выступления было совместным. Она отдохнёт от спорта, покатается в шоу, поживёт другой жизнью. Жалко, что мы не увидим её на чемпионате России, Загитова — наше украшение. Уверена, что Этери Георгиевна поддержала решение ученицы и от неё Алина не уйдёт», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Также чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала перепалку штаба Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Что касается заявлений Плющенко, то у нас очень маленький мирок. Это выбор Алины и Этери Георгиевны. Мы должны уважать их выбор, а не пиариться на этом. Они сделали всё грамотно, объявили на всю страну», — добавила Бутырская.

Ранее Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля.