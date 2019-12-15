Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что команда Этери Тутберидзе занимается работой с уже готовыми спортсменами, а не воспитывает детей с нуля.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алёну Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берёт только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться в переманивании», — написал Плющенко в своём Instagram.

Он добавил, что это многим известно в мире фигурного катания, но все боятся об этом говорить.

Напомним, что команда Тутберидзе резко ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановившей карьеру Загитовой. В частности, в публикации бывшего фигуриста обвинили в попытке «заманить к себе Загитову».

Ранее Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе.