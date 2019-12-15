Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алёну Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берёт только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться в переманивании», — написал Плющенко в своём Instagram.
Он добавил, что это многим известно в мире фигурного катания, но все боятся об этом говорить.
Напомним, что команда Тутберидзе резко ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановившей карьеру Загитовой. В частности, в публикации бывшего фигуриста обвинили в попытке «заманить к себе Загитову».
Ранее Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе.