Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.

«Большое число детей из вашей школы переходит ко мне, совершенно добровольно. Почему, не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как вы размашисто расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо за совет «посещать тренировочный процесс». Для вас, как менеджера, существующего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, спешу доложить: я тренирую почти каждый день‚ и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Мне не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — гласит пост Плющенко в Instagram.

Между олимпийским чемпионом и известным тренером разразился конфликт на фоне приостановления карьеры Алиной Загитовой.

Ранее Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе.