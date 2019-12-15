Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе
- РИА Новости
«Большое число детей из вашей школы переходит ко мне, совершенно добровольно. Почему, не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как вы размашисто расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо за совет «посещать тренировочный процесс». Для вас, как менеджера, существующего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, спешу доложить: я тренирую почти каждый день‚ и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Мне не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — гласит пост Плющенко в Instagram.
Между олимпийским чемпионом и известным тренером разразился конфликт на фоне приостановления карьеры Алиной Загитовой.
Ранее Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе.