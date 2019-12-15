Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.
Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Большое число детей из вашей школы переходит ко мне, совершенно добровольно. Почему, не знаете? Не потому ли, что я «не воспитал ни одного своего спортсмена», как вы размашисто расписываете в своём «ответе Чемберлену»? Спасибо за совет «посещать тренировочный процесс». Для вас, как менеджера, существующего за счёт спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, спешу доложить: я тренирую почти каждый день‚ и если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Мне не жалко подучить и вас, поделиться опытом», — гласит пост Плющенко в Instagram.

Между олимпийским чемпионом и известным тренером разразился конфликт на фоне приостановления карьеры Алиной Загитовой.

Ранее Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить