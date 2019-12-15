Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе
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«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, что означает моё интервью и почему я завершила карьеру. Я очень волновалась, и не совсем получилось чётко донести свои мысли», — написала Загитова в своём Instagram.
По её словам, фигурное катание является её жизнью, и всех достижений она добилась вместе со своими тренерами, которым она очень благодарна.
«Я не планирую останавливаться и тем более уходить. Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — добавила Загитова.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Загитова тренируется в группе специалиста Этери Тутберидзе.
Ранее Евгений Плющенко встал на защиту Татьяны Тарасовой, которая подверглась критике со стороны Тутберидзе.