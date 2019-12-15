Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не собирается уходить от своих тренеров, а также не намерена завершать карьеру.
Загитова сообщила, что не намерена уходить из группы Тутберидзе
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, что означает моё интервью и почему я завершила карьеру. Я очень волновалась, и не совсем получилось чётко донести свои мысли», — написала Загитова в своём Instagram.

По её словам, фигурное катание является её жизнью, и всех достижений она добилась вместе со своими тренерами, которым она очень благодарна.

«Я не планирую останавливаться и тем более уходить. Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — добавила Загитова.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Загитова тренируется в группе специалиста Этери Тутберидзе.

Ранее Евгений Плющенко встал на защиту Татьяны Тарасовой, которая подверглась критике со стороны Тутберидзе.

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