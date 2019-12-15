Плющенко встал на защиту Тарасовой, которая подверглась критике Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заступился за заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая подверглась критике со стороны наставницы фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе и её команды.

«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера», — написал Плющенко в своём Instagram.

По его мнению, к словам такого специалиста, как Тарасова, необходимо только прислушиваться и быть благодарным за её критику, так как это помогает спортсменам в дальнейшем.

«Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки», — написал Плющенко.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Напомним, что команда Тутберидзе резко ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановившей карьеру Загитовой. В частности, в публикации бывшего фигуриста обвинили в попытке «заманить к себе Загитову», а Тарасовой заявили, что некоторые спортсмены и за 10 лет не добивались таких результатов, как Загитова.

Ранее Плющенко отреагировал на обвинение Тутберидзе в попытке переманить Загитову.