Плющенко встал на защиту Тарасовой, которая подверглась критике Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заступился за заслуженного тренера Татьяну Тарасову, которая подверглась критике со стороны наставницы фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе и её команды.
Плющенко встал на защиту Тарасовой, которая подверглась критике Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворённости и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой — гения и великого тренера», — написал Плющенко в своём Instagram.

По его мнению, к словам такого специалиста, как Тарасова, необходимо только прислушиваться и быть благодарным за её критику, так как это помогает спортсменам в дальнейшем.

«Если уметь, конечно, слышать, а не обиженно надувать губки», — написал Плющенко.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Напомним, что команда Тутберидзе резко ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановившей карьеру Загитовой. В частности, в публикации бывшего фигуриста обвинили в попытке «заманить к себе Загитову», а Тарасовой заявили, что некоторые спортсмены и за 10 лет не добивались таких результатов, как Загитова.

Ранее Плющенко отреагировал на обвинение Тутберидзе в попытке переманить Загитову.

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