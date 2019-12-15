Плющенко отреагировал на обвинение Тутберидзе в попытке переманить Загитову

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в попытке переманить к себе её ученицу Алину Загитову.

«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже нужно порой доброе, человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата)‚ но Алина несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать», — написал Плющенко в своём Instagram.

При этом он отметил, что он с уважением относится к чужим контрактам, поэтому он не собирался по своей воле вмешиваться в работу со спортсменкой. По его словам, Загитова сама к нему обратилась и он дал ей несколько профессиональных советов.

«Тогда она считала, что находится в определённом тупике‚ в том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта», — подчеркнул двукратный чемпион ОИ.

Он подчеркнул, что не пытался переманить Загитову к себе, а также выразил мнение, что Тутберидзе в данной ситуации оценивает окружающих людей по себе.

«Ей-богу, Этери, если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами. Но пока есть только «тим Тутберидзе». Вы всё-таки ничего не напутали?» — добавил Плющенко.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Напомним, что команда Тутберидзе резко ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановившей карьеру Загитовой. В частности, в публикации бывшего фигуриста обвинили в попытке «заманить к себе Загитову».

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