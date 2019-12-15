Траньков заявил, что ему стыдно за ситуацию в современном фигурном катании

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Олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков критически высказался о ситуации в современном фигурном катании.
Траньков заявил, что ему стыдно за ситуацию в современном фигурном катании
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям», — написал Траньков в своём Twitter.

До этого команда тренера Этери Тутберидзе с критикой отреагировала на высказывания Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановлении карьеры Алины Загитовой.

Помимо этого, в последнее время фигуристы часто подвергаются травле со стороны фанатов в социальных сетях.

Ранее Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес.

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