Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил тренеру Этери Тутберидзе, которая подвергла его критике после слов об Алине Загитовой, приостановившей карьеру.

«Итак‚ уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях на время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение для вашего, как вы написали, «тренерского штаба»‚ конечно, это потеря. Полагаю‚ что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и с профессиональной‚ и, если хотите, деловой», — написал Плющенко в своём Instagram.

По словам Плющенко, он просто прокомментировал новость о приостановлении карьеры Загитовой, так как его попросили об этом журналисты.

«3ная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек, не склонный к оскорблениям или злому сарказму, я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях», — подчеркнул Плющенко.

Он также добавил, что был удивлён высказываниям Тутберидзе в свой адрес, отметив, что считает реакцию тренера достаточно хамской.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о Загитовой.