Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес
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- РИА Новости
«Итак‚ уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях на время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение для вашего, как вы написали, «тренерского штаба»‚ конечно, это потеря. Полагаю‚ что вы расстроены, и это тоже объяснимо — и с человеческой точки зрения, и с профессиональной‚ и, если хотите, деловой», — написал Плющенко в своём Instagram.
По словам Плющенко, он просто прокомментировал новость о приостановлении карьеры Загитовой, так как его попросили об этом журналисты.
«3ная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек, не склонный к оскорблениям или злому сарказму, я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях», — подчеркнул Плющенко.
Он также добавил, что был удивлён высказываниям Тутберидзе в свой адрес, отметив, что считает реакцию тренера достаточно хамской.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе ответила на высказывания Татьяны Тарасовой и Плющенко о Загитовой.