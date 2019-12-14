Фигурист Коляда пропустит чемпионат России

Михаил Коляда не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

По словам тренера Коляды Валентины Чеботарёвой, которые передаёт ТАСС, спортсмен ещё не выздоровел и не восстановился до конца, поэтому и было принято решение о пропуске соревнований.

24-летний Коляда шесть раз выступал на чемпионатах России, дважды завоевав золото и дважды — серебро.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

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