Фигурист Коляда пропустит чемпионат России
- © Sho Tamura/AFLO
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По словам тренера Коляды Валентины Чеботарёвой, которые передаёт ТАСС, спортсмен ещё не выздоровел и не восстановился до конца, поэтому и было принято решение о пропуске соревнований.
24-летний Коляда шесть раз выступал на чемпионатах России, дважды завоевав золото и дважды — серебро.
Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.
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