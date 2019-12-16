Авербух: называть Тарасову непрофессионалом могут только абсолютные невежды
- РИА Новости
«Либо любите фигурное катание, либо оставьте его в покое, оно жило прекрасно и без вас. Называть Тарасову непрофессионалом могут лишь абсолютные невежды. В этом письме я увидел именно такое изречение, потому наша задача — просто перестать на это реагировать. И всё это, как вода, само растечётся», — цитирует Авербуха Sport24.
На одном из сайтов появилась петиция с требованием отстранить Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания в связи с непрофессионализмом и предвзятостью.
Ранее Авербух поддержал мнение Мишина о ситуации в российском фигурном катании.