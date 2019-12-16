Авербух поддержал мнение Мишина о ситуации в российском фигурном катании

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух поделился мнением о конфликтах в российском фигурном катании.
Авербух поддержал мнение Мишина о ситуации в российском фигурном катании
  • РИА Новости

«Почитайте интервью Алексея Николаевича Мишина. Я подписываюсь под каждым его словом», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернётся в профессиональный спорт после приостановки карьеры, на что получила волну критики от наставницы 17-летней спортсменки Этери Тутберидзе. На сторону Тарасовой стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Болельщики, в свою очередь, создали петицию с требованием отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания.

Известный тренер Алексей Мишин в своём интервью сказал, что люди в фигурном катании «озверели от злобы», и порекомендовал им заняться самоочищением.

Ранее Губерниев заявил, что Тарасова — прекрасный комментатор.

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