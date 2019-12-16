Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил поддержку своему тренеру Татьяне Тарасовой, против которой была опубликована петиция с целью лишить её комментаторской работы на телевидении.
Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой
  • РИА Новости

«Много скандалов в моём любимом спорте, не очень хотел в это лезть. Тем более когда участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми даже восхищаюсь. Но не комментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу. Определённая группа активистов занимается травлей великого человека. Татьяна Анатольевна — не только легендарный тренер, но и блестящий комментатор. Надо ценить легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи, цените великих!» — написал Ягудин в Instagram.

Ранее Авербух заявил, что называть Тарасову непрофессионалом могут только абсолютные невежды.

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