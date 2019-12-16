Жулин объяснил, почему Тутберидзе не сдержалась в соцсетях

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Жулин объяснил, почему Тутберидзе не сдержалась в соцсетях
  • РИА Новости

«Раньше были Медведева и Загитова, теперь вот ещё Трусова, Косторная, Щербакова… Получилась какая-то женская перепалка. Вот Женя зачем полез? Он же мужчина. И да, я понимаю Тутберидзе. Она показывает феноменальные результаты и, естественно, устала от нападок. И в то же время сама начинает что-то писать. Сильнейшая личность оказалась замешана во всё это. Просто промолчи, пройди мимо и продолжи добиваться успеха, разговоры сойдут на нет», — сказал Жулин в интервью RT.

Конфликт Плющенко и Тутберидзе возник на фоне решения действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональные выступления.

Ранее Жулин заявил, что на наших фигуристок сейчас молится весь мир.

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