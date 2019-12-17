Главный редактор «Эха Москвы» поддержал Тарасову
«Считаю, что нужно поддержать Татьяну Анатольевну Тарасову. Несправедливо», — написал Венедиктов в Twitter.
Татьяна Тарасова подверглась критике за мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, решившая взять паузу в профессиональной карьере, больше не вернётся в профессиональный спорт. За эти слова известного специалиста раскритиковала тренер фигуристки Этери Тутберидзе, а фанаты призвали отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания.
Ранее Плющенко в резкой форме ответил хореографу из группы Тутберидзе.