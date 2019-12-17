Уткин о Загитовой: это уход, а не приостановка карьеры

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Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.
Уткин о Загитовой: это уход, а не приостановка карьеры
  • Reuters

«Это уход, а не приостановка. Уход! Я могу называть вещи своими именами. Уход! Она проиграла. Это кончилось, всё. Если это кого-то задевает, то он, задетый, переживёт. Никого я этим словом не оскорбил. А если окажется, что я ошибся, то я первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — заявил Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее сообщалось, что Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант».

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