«Надеюсь, Алина вернётся»: Погорилая о паузе в карьере Загитовой, скандалах в фигурном катании и возрастном цензе

Введение возрастного ценза пошло бы на пользу женскому фигурному катанию. Такое мнение в интервью RT выразила бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая. Она подчеркнула, что юные спортсменки постоянно совершенствуют прыжковую технику, чтобы конкурировать с более опытными девушками при переходе на взрослый уровень. Победительница четырёх этапов Гран-при также призналась, что хотела бы вновь увидеть Алину Загитову в большом спорте, прокомментировала последние скандалы в мире фигурного катания и рассказала о собственном опыте приостановки карьеры.

— Женское фигурное катание сегодня отличается от того, что было несколько лет назад?

— Да, наш вид спорта действительно развивается очень стремительно. Два года назад мало кто представлял, что девушки будут так легко осваивать четверные прыжки и практически щёлкать их как орешки. Хотя лично для меня это было ожидаемо.

— Почему?

— Потому что когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам. И учитывая их прыжковую технику, понятно, что некоторое время назад встал вопрос о введении возрастного ценза. Пока его нет, но многие эксперты уже высказались в его пользу.

— Что думаете вы по этому поводу?

— Я бы, наверное, тоже проголосовала за. Лично мне очень близко именно женское катание, а не только прыжки. Я бы с удовольствием смотрела соревнования взрослых.

— Чьи выступления вы могли бы выделить?

— Для меня один из самых ярких примеров женского катания — Каролина Костнер. Ну и в России мы сейчас, конечно, переживаем небывалый подъём. Хочется надеяться, что после него не будет спада.

— А разве такое возможно? Ведь спортсменки сегодня постоянно усложняют программы.

— История фигурного катания развивается по синусоиде, за взлётами следуют падения. Известно же, что бывают периоды, когда сразу много способных спортсменов, а потом они исчезают. Но пока всё действительно только совершенствуется — и техника, и подход к тренировкам.

— Вы ещё не объявляли о завершении карьеры, но, как и Алина Загитова, взяли паузу. Как долго привыкали к мысли, что жизнь изменится?

— Да, я не объявляла о завершении карьеры. Такие заявления вообще делать очень тяжело. И привыкала я к новой жизни долго, год не выходила на лёд, даже не знала, чем хочу заниматься. Хорошо, что в этот момент рядом была семья. Ещё я вышла замуж, супруг меня тоже очень поддерживал. Мне просто ничего не хотелось, было желание забиться куда-нибудь, а выходить на лёд было даже страшно. Чувствовала себя абсолютно загнанной.

— Всё оказалось серьёзнее, чем предполагали?

— Я бы сказала, что переживала психологическую травму, хотя у нас в России многие считают, что это надуманные проблемы. Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти. Тем более меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогают только близкие и время. Некоторые ещё обращаются к психологу, но лично мне это не помогло — я только ещё больше загонялась.

— Как считаете, Алина сейчас проходит через то же, что и вы?

— Сложно сказать. Спортсмен в такие моменты как будто попадает в пустоту: вот ты катался, катался — и вдруг всё закончилось. Я бы не хотела снова это пережить.

— Но если возвращаться в большой спорт, рано или поздно снова придётся уходить, уже окончательно.

— Да, но второй раз сделать это будет гораздо легче. Лично я очень повзрослела за это время, теперь спокойнее отношусь ко всему. Спортсмены всегда испытывают большое давление, но теперь мне будет проще с ним справиться.

— Мало кто верит в то, что Алина вернётся. А вы?

— Но ведь люди не умеют предсказывать будущее! Пусть Алина сама принимает решение. Главное, что она всё равно продолжает кататься. И я надеюсь, что она вернётся.

— В последнее время в контексте женского фигурного катания часто звучит слово «старая». Как свыкнуться с мыслью о том, что в 18—20 лет можно считаться возрастной, пусть и по спортивным меркам?

— Над этим можно только посмеяться. Мне такого никто никогда в лицо не говорил. И да, все прекрасно понимают, что юные девочки наступают на пятки, спорт молодеет, но жизнь на этом точно не заканчивается. Та же Лиза Туктамышева продолжает соревноваться, исполняет четверной прыжок.

— Какие эмоции у вас вызвали последние скандальные события с участием тренеров?

— Я очень удивилась, что из всего этого раздули такую историю. Началось всё с заявления Алины, но она — олимпийская чемпионка. Понятно, что вокруг известных людей всегда происходит много событий, в том числе и скандальных.

— В неприятную историю попала и Елизавета Туктамышева. На её YouTube-канале появилось видео с негативными высказываниями в адрес Татьяны Тарасовой и Евгении Медведевой — таким образом фигуристке попытался отомстить её бывший агент. Как считаете, скандал тоже был на пустом месте?

— Считаю, что отомстить у агента не получилось, потому что Медведева потом сама подтвердила, что никакого конфликта между девушками нет. Ему удалось только поднять шум.

— Туктамышева за последний год не первый раз оказывается под пристальным вниманием прессы. Это могло быть пиар-ходом?

— Всё может быть. Но я бы не сказала, что она часто оказывается в эпицентре каких-то скандалов, не соглашусь с этим.

— Одна из таких историй была связана с показательным номером, в котором спортсменка раздевалась. Вы тогда как раз пристыдили её.

— Да, мне потом ещё долго припоминали эту историю. Хотя самое большое негодование всё равно было у болельщиков, а не у меня. Впрочем, некоторые, наоборот, меня поддержали. Но мне действительно не очень понравилось выступление, и я просто высказала своё мнение. Я тоже пробовала на льду разные образы, но такой номер я бы не сделала. А у Лизы образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли.

— Её агент считает, что фигурное катание в России слишком академично и непривлекательно, люди продолжают жить в XX веке, где соцсети — зло, а вызывающие номера — провокация...

— Я бы так не сказала. Мне кажется, никто у нас не живёт в XX веке и люди довольно современные. Но если ничем больше не можешь взять, то да, можно цеплять и провокацией.

— Как думаете, не стоит ли в следующем году провести чемпионат России по фигурному катанию на большом стадионе, например на «Газпром Арене», учитывая зашкаливающую популярность этого вида спорта?

— На мой взгляд, спортсменам от этого будет только тяжелее, потому что чемпионат России — это для всех в первую очередь отбор. Но зрителям, конечно, наверняка понравится. Это будет вау-эффект.