Четыре претендента на золото в парах и борьба за бронзу у мужчин и в танцах: главные интриги ЧР по фигурному катанию

С 26 по 28 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию, призёрам которого достанутся путёвки на чемпионаты Европы и мира. Фаворитами мужских соревнований являются Александр Самарин и Дмитрий Алиев, а вот за бронзу поборются сразу несколько человек. В парном катании высокая конкуренция привела к тому, что оспаривать золото будут сразу четыре дуэта. В танцах на льду повторяется прошлогодняя ситуация года, когда два дуэта имеют гораздо больше шансов на медали по сравнению с остальными участниками.

Самарин и Алиев против всех

По сравнению с прошлым годом мужской пьедестал почёта на чемпионате России по фигурному катанию уже точно будет обновлён как минимум на две трети. Триумфатор турнира в Саранске Максим Ковтун завершил карьеру, так и не воспользовавшись тем блестящим выступлением, а занявший второе место Михаил Коляда сезон-2019/20 полностью пропускает из-за непрекращающегося синусита. Существовала вероятность, что призёр чемпионатов мира всё-таки приедет в Красноярск, однако ближе к соревнованиям стало ясно, что болезнь, хоть и не самая страшная, вынудила фигуриста остаться дома.

Два главных фаворита нынешнего чемпионата России очевидны. Александр Самарин и Дмитрий Алиев весь сезон достаточно уверенно выступали на этапах Гран-при и отобрались в финал, где заняли четвёртое и шестое места. Оба фигуриста владеют четверным лутцем и демонстрируют его на соревнованиях, стараются исполнять и другие четверные прыжки, но это получается у них с переменным успехом. Обоим ещё не достаёт стабильности, которая необходима на соревнованиях высокого уровня, но на внутренней арене Самарин и Алиев пока остаются вне конкуренции.

В отличие от фаворитов в других видах программы, Самарин и Алиев находятся в несколько более тяжёлом положении. Девушкам, парам и танцорам не надо думать о конкретном месте в призовой тройке — вся она попадает в сборную на чемпионаты Европы и мира. У мужчин же три квоты имеются только на континентальное первенство, а в Монреаль по-прежнему могут поехать только два фигуриста. Возникающая из-за этого нервозность может сыграть на руку тем, кто в Красноярск приехал бороться за бронзу, а таких спортсменов будет сразу несколько.

В первую очередь выделяется новое для российского мужского катания имя — Макар Игнатов. На этапе Гран-при в Москве он смог занять третье место, безупречно исполнив имеющиеся в арсенале четверные сальхов и тулуп. 19-летний фигурист потом неудачно выступил в Японии, но Игнатов стать призёром остальных турниров сезона, в которых участвовал, что говорит о его стабильности, — когда хватает физических сил на выступление.

Сильнее Игнатова в технической составляющей остаётся участник последнего чемпионата мира Андрей Лазукин. В этом сезоне ученик Алексея Мишина показывал чистый четверной лутц, а это солидный аргумент на внутренних соревнованиях. Но на всех остальных элементах Лазукин откровенно сыпался. В начале декабря он пропустил «Золотой конёк Загреба» из-за травмы, и если повреждение не было слишком серьёзным, то перерыв должен был пойти ему на пользу, чтобы наконец-то привести в порядок голову и выдать максимум на чемпионате России.

Своего последнего слова не сказал Сергей Воронов, который выступит на соревнованиях в 15-й раз и наконец-то побьёт рекорд Евгения Плющенко. Произойти это могло ещё год назад, но тогда Воронов снялся из-за болезни. 32-летний фигурист вот уже пять лет не отбирался в сборную страны, но сейчас молодые соперники сами предоставляют ему такую возможность, стоит только чисто откататься самому.

Помимо борьбы за медали интерес для болельщиков будет представлять выступление юниоров, которых в Красноярске соберётся на редкость много. Это и совсем юное дарование Даниил Самонов, и более опытные Андрей Мозалев и Пётр Гуменник, и вице-чемпион мира среди юниоров Артур Даниелян. Каждый из них не теряет возможности дотянуться до бронзы, только этим они создадут путаницу при формировании сборной на чемпионат Европы.

Давление на Тарасову и Морозова

Парное катание — второй по силе вид программы в России после женского. Страсти тут будут кипеть нешуточные, так как мест в сборной всего три, а претендентов на путёвки никак не меньше четырёх. И могло бы быть ещё больше, если бы не проблемы со здоровьем у Александра Энберта и Андрея Новосёлова, из-за чего их партнёршам Наталье Забияко и Ксении Столбовой придётся быть простыми зрителями на этих соревнованиях.

Фаворитов в парах не просто много — они ещё и относительно друг друга не могут разобраться, кому считаться лидером. До финала Гран-при такой парой можно было назвать Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, однако в Турине они выступили гораздо ниже своих весьма высоких возможностей.

На их место при этом забрались не Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, обладающие хоть каким-то опытом выступления на больших турнирах, а дебютанты взрослых соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Только им среди российских пар удалось подняться на пьедестал почёта, хотя сами они не ожидали от себя такого успеха.

Все три пары достаточно молоды и имеют свои козыри в технике, но, как показала первая половина сезона, они подвержены иногда необъяснимым срывам и пока ещё не имеют достаточного авторитета среди судей, чтобы их компоненты были оценены по достоинству. Даже Бойкова и Козловский, хотя и являются бронзовыми призёрами чемпионата Европы, не добились этого права.

Пресловутый авторитет остаётся только у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые не смогли отобраться в финал Гран-при и вместо этого имели возможность более качественно подготовиться к национальному чемпионату. Их перестройка под руководством Марины Зуевой продолжается и теперь уже должна выдержать по-настоящему серьёзный экзамен. Если раньше пара могла утверждать, что её огрехи связаны с новыми требованиями титулованного тренера, то теперь пришла пора предъявить все свои наработки.

Для всего российского фигурного катания было бы выгодным, если бы на чемпионаты мира и Европы отобрались именно Тарасова и Морозов — эксперимент с тремя молодыми парами себя не оправдал. Весьма вероятно, что пара будет испытывать благосклонность со стороны судей, так что им придётся постараться убедить в своей исключительности и зрителей, которых никак не обманешь. Тарасова и Морозов попадут в Красноярске под определённый пресс обстоятельств, но с их опытом не должно возникнуть проблем выбраться из под него.

Дополняет список участников ещё одна пара, на которую стоит обратить внимание. Это Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, недавно ставшие победителями юниорского финала Гран-при. В том, что касается парных элементов, они уже давно достигли весьма приличного уровня, но им необходимо продолжать работать над катанием и особенно над прыжками — в Турине юниоры неприятно удивили отсутствием тройных прыжков. Панфилова и Рылов пока не борются за медали, да в и в следующем сезоне останутся юниорами, но в них заложен потенциал, который должен сохранять парное катание в России дисциплиной с высокой конкуренцией.

Спор Синициной и Кацалапова со Степановой и Букиным

Расклад сил в танцах на льду перед чемпионатом России не меняется второй год. Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин являются главными фаворитами и соревнуются фактически только друг с другом. Только эти российские дуэты котируются на международной арене, так что их непопадание на пьедестал почёта в Красноярске может сказаться на медальных шансах российских танцоров во второй половине сезона.

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Выступления обеих пар на этапах серии Гран-при осенью сложно назвать безоблачными. Им приходилось терпеть странные судейские решения, апофеозом которых стало «падение» Синициной и Кацалапова, за которое было принято вращение партнёра коленом на льду. Весь подобный негатив танцоры смогут оставить позади, когда начнётся чемпионат России и им останется только выступать в своё удовольствие.

На третье место и ещё одну путёвку в сборную претендентов совсем немного. Год назад подобный вопрос казался практически решённым в пользу Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, но проблемы со шнурками у партнёра привели к потере нескольких месяцев соревновательной практики. В этом сезоне пара восстановилась после того досадного недоразумения и вернулась на утраченные позиции, но относительно всего мира осталась на своём месте.

Навязать борьбу Загорски и Гурейро практически некому. Бетина Попова и Сергей Мозгов в Красноярск, где они выигрывали Универсиаду, не приедут из-за больной спины партнёра. Действующие бронзовые призёры чемпионата России Софья Евдокимова и Егор Базин не смогли воспользоваться своим шансом и сделать полноценный шаг вперёд. Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин тоже не показали достаточного прогресса.

Выделить в танцах на льду можно разве что Аннабель Морозов и Андрея Багина. В начале декабря этот молодой дуэт удачно выступил на «Золотом коньке Загреба» и набрал весьма солидные 191,17 балла — в этом году это 12-й результат в мире, превышающий рекорд сезона Загорски и Гурейро. Юным танцорам нужно будет доказывать, что это не был разовый всплеск любви судей, а вполне заслуженный итог их стараний. Но для них самих не должно быть трагедией, если в этот раз они уступят более опытным дуэтам в споре за бронзу.