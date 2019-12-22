Снятие спортсменов и постановка четверных: о чём говорят в мире фигурного катания перед стартом ЧР

Сразу несколько фигуристов не смогут принять участия в чемпионате России, который пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске. Среди них и Алина Загитова. Которая приостановила карьеру, однако не прекратила тренировки и сейчас разучивает элементы парного катания для участия в шоу. Между тем Серафима Саханович рассказала о своём опыте работы с разными тренерами, в том числе с Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. О чём ещё говорят в мире фигурного катания за несколько дней до старта национального первенства — в материале RT.

«Профессиональный спорт станет главным врагом олимпийского движения»

Остаётся всего несколько дней до старта чемпионата России по фигурному катанию. Впервые в истории он пройдёт в Красноярске, с 26 по 29 декабря, а по его итогам будет определён состав сборной на чемпионат Европы — 2020.

При этом состав участников национального первенства продолжает меняться. Помимо Алины Загитовой, приостановившей спортивную карьеру, соревнования пропустят и одиночники Михаил Коляда (из-за хронического синусита) и Александр Петров, а также спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новосёлов (из-за травмы партнёра). Снялась с соревнований и ещё одна одиночница — Виктория Васильева, в Красноярске её заменит Анастасия Грачёва.

А в качестве приглашённых гостей на лёд выйдут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Как пишет ТАСС, организаторы турнира готовят большую церемонию открытия: помимо олимпийских чемпионов в парном катании, на ней выступят московский ледовый шоу-коллектив и фигуристы-акробаты из Бразилии и Аргентины.

Тем временем многие эксперты продолжают обсуждать громкие заявления команды Этери Тутберидзе в адрес Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой. Так, о скандалах в российском фигурном катании высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По её мнению, старшему поколению спортсменов повезло больше, потому что в прежние времена не было доступа в интернет, а болельщики были менее агрессивными.

«Ещё Пьер де Кубертен сказал, что профессиональный спорт станет самым главным врагом олимпийского движения. И вот мы с этим столкнулись. Люди бьются за металл», — отметила Роднина в интервью изданию «Комсомольская правда».

Не утихают и споры по вопросу о том, что в оценке выступления фигуриста должно играть решающую роль: прыжковая техника или компоненты. Своим мнением об этом поделился даже известный футбольный комментатор Геннадий Орлов.

«Мне ближе художественное восприятие, хотя я и спортсмен. Прыжки должны быть гармонично вплетены в программу... В балете прыгунов много, а Барышников — один. Почему? Это художественное восприятие, образ. Думаю, спорт должен идти к этому», — отметил Орлов в своём блоге на YouTube.

Также комментатор признался, что был бы не против введения возрастного ценза в фигурном катании.

Между тем взявшая паузу в карьере олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает выступать на различных мероприятиях. За последние несколько дней фигуристка успела побывать на шоу Ивана Урганта, а также на матче КХЛ между СКА и ЦСКА. В своём Instagram она написала, что ещё никогда не выходила на лёд перед такой большой аудиторией — на стадионе было более 60 тысяч болельщиков.

Выступление олимпийской чемпионки оценили и в СКА. Как пояснил вице-президент клуба Роман Ротенберг, он познакомился со спортсменкой на Олимпиаде в Южной Корее и с тех пор поддерживает общение.

«Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевого шоу и не придумаешь», — отметил Ротенберг в интервью изданию Sport24.

Увидеть олимпийскую чемпионку в ближайшее время можно будет в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Для этого Загитовой теперь даже приходится осваивать элементы парного катания.

Эксперты продолжают высказываться по поводу решения фигуристки взять паузу в карьере. Так, по словам спортивного психолога Вадима Гущина, поклонники Загитовой восприняли это событие «как смерть кусочка себя». Также специалист уверен, что всем участникам недавних скандалов в фигурном катании стоит попросить друг у друга прощения.

«Я бы устроил шоу, где ведущие участники этого спора — команда Тутберидзе, Плющенко и другие — сказали бы друг другу: «Простите меня», — отметил Гущин в интервью изданию «Спорт день за днём».

«Отговорить Трусову прыгать что-то сложное невозможно»

За несколько дней до старта чемпионата России его участники продолжают готовиться к турниру. О тренировках спортсменок Тутберидзе рассказал хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Так, по его словам, Алёна Косторная в ближайшее время должна приступить к постановке четверных прыжков. Кроме того, тренер отметил упорство Александры Трусовой, которая недавно включила в свою короткую программу тройной аксель.

«Мы его только недавно выучили, и пока стабильность исполнения оставляет желать лучшего. Это был такой риск—риск, но это же Саша! Поэтому тут даже нечего обсуждать. Отговорить Сашу от того, чтобы не прыгать что-то более сложное, невозможно», — отметил Глейхенгауз в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

Ещё одна фигуристка-одиночница Серафима Саханович рассказала о своём опыте работы с разными тренерами. Сейчас она готовится к чемпионату России под руководством Ангелины Туренко, но в своё время тренировалась у Плющенко и Тутберидзе.

Фигуристка призналась, что когда она решила уйти из группы Плющенко, никто её не остановил. Причиной ухода стала нехватка денег.

«Когда ты живёшь на 200 рублей в день с родителями — это нормально, но когда тебе нужно покупать средство для мытья посуды, шампунь, — это тяжело. Я питалась растворимой кашей за три рубля из «Перекрёстка» и сладким чаем, чтобы были хоть какие-то калории», — рассказала спортсменка в интервью изданию Sport24.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, Саханович призналась Плющенко, что не может себе позволить снимать квартиру. Тот в ответ предложил ей либо заканчивать тренироваться, либо искать другого наставника.

Фигуристка рассказала и о работе с Тутберидзе. По словам спортсменки, слухи о том, что она совсем не бережёт своих подопечных, — неправда. Так, на просьбу Саханович помочь с четверными Тутберидзе посоветовала ей поберечь себя.

«Ещё она боялась, что разладятся тройные», — добавила спортсменка.

Сейчас фигуристка планирует всё-таки разучить четверной сальхов, но тоже пока не спешит, поскольку не успеет «вкатать его до чемпионата России». Также она призналась, что в процессе работы над этим прыжком у неё и правда становится менее стабильным тройной. А вот то, что другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева в 22 года выучила четверной тулуп, её совсем не удивило, так как у той «очень лёгкие прыжки».

Ну а сама Туктамышева 17 декабря отметила своё 23-летие. В Instagram спортсменка призналась, что это её любимое число.

«Я искренне не жалею ни о чём. Испытываю благодарность к себе, к окружающим меня людям и ко всему, что со мной происходит», — написала фигуристка.

Кроме того, на днях Туктамышева побывала на балу в Юсуповском дворце в Петербурге. Спортсменка рассказала, что это стало для неё «приключением и опытом».

В преддверии чемпионата России о своих главных целях рассказали и выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Как пишет РИА Новости, спортсмены мечтают о золоте чемпионата мира и Олимпиады — двух медалях, которых у них пока нет.

«Для достижения этих целей нам нужно создать своё лицо, свой образ, свой имидж. Над этим сейчас и работаем», — отметил Морозов.