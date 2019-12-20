Рекорд юной ученицы Тутберидзе и Загитова на хоккейном матче: что происходит в мире фигурного катания, кроме скандалов

Алина Загитова поздравила младшую сестру Сабину с днём рождения и выступила с показательным номером перед матчем КХЛ между СКА и ЦСКА. Евгения Медведева подвела итоги года и рассказала, какую часть тела хотела бы изменить. А 11-летняя ученица Этери Тутберидзе Вероника Жилина сделала четверной тулуп и установила рекорд России. RT рассказывает о главных событиях в мире фигурного катания, абстрагируясь от скандалов.

Планы Загитовой после приостановки карьеры и напутствия коллег

Решение Алины Загитовой о приостановлении карьеры вызвало серьёзный резонанс в мире фигурного катания и породило грандиозный скандал. Однако, если абстрагироваться от конфликта с участием многих заметных персон, болельщикам всё равно есть, за чем последить. В частности, они могут наблюдать, как сама Загитова проводит время после принятия непростого решения. Теперь Алина получила возможность куда больше времени проводить с семьёй. Так, в четверг она лично поздравила с днём рождения младшую сестру Сабину, которой исполнилось 11 лет. В подарок девочке олимпийская чемпионка преподнесла современный смартфон.

А вот о своём будущем Загитова пока предпочитает не распространяться. Неизвестно, вернётся ли она в профессиональное фигурное катание или многоточие в случае с приостановлением карьеры станет для неё точкой. Известно лишь, что 3 апреля Алина примет участие в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое состоится в Перми. Помимо неё, гостями мероприятия станут другие ученики известного специалиста: Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева и другие, а также дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным. Кроме того, в шоу примут участие такие известные фигуристы, как Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Максим Ковтун.

А в четверг Загитова с показательным номером выступила перед матчем КХЛ СКА — ЦСКА, который состоялся в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром Арене». После фигуристка провела символическое вбрасывание шайбы.

«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лёд совершенно не отличается от фигурного — где-то мягче, где-то потвёрже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь», — цитирует Загитову РИА Новости.

Между тем коллеги Загитовой продолжают обсуждать её решение о приостановлении карьеры. В частности, на эту тему высказался известный танцор на льду Дмитрий Соловьёв, который в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом Сочи. А спустя четыре года в Пхёнчхане в одной команде с Алиной он завоевал серебряную медаль командного турнира. К неожиданному шагу со стороны Алины он отнёсся с пониманием.

«Олимпийские игры забирают много сил, и после них бываешь просто опустошён, у тебя не хватает ни на что элементарных эмоций. После Пхёнчхана Загитова провела на высоком уровне полтора сезона. Она человек, а не робот. Такое внимание прессы к нашим девчонкам... Ну оставьте вы их в покое, в конце концов, невозможно на таком эмоциональном пределе, под таким давлением работать. Нельзя сначала хвалить спортсмена, когда он берёт медали, а потом ругать, когда он решает сделать паузу», — приводит слова Соловьёва Nevasport.

В свою очередь, другой партнёр Загитовой по серебряному командному первенству в Пхёнчхане, Александр Энберт, подчеркнул, что у Алины хватало сил, чтобы бороться с более молодыми соотечественницами.

«Решение Алины меня не удивило. Было заметно, что ей хватало сил бороться с подрастающими девочками. Но и приостановление выступлений тоже выглядит логичным, так как она выиграла всё. Я понимаю, что находить мотивацию работать на 110% не так просто. Если Алина почувствовала, что ей нужен перерыв, — это хорошо», — цитирует Энберта «Р-Спорт».

Подведение итогов года от Медведевой и участие в шоу Авербуха

В то время как Загитова решила сделать паузу, Евгения Медведева по-прежнему продолжает карьеру и пока не думает вешать коньки на гвоздь. Мало того, серебряный призёр ОИ в Пхёнчхане пытается выйти на новый уровень в Канаде под руководством тренера Брайана Орсера.

«Уходящий год запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге удалось подойти в очень хорошей форме к соревнованиям. Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась. Меня всё устраивает. Мой путь никогда не был лёгким. Для меня не в новинку научиться многому за несколько месяцев», — заявила Медведева в интервью Teleprogramma.pro.

Также спортсменка рассказала, что хотела бы изменить в своей внешности.

«Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — призналась Медведева.

В ближайшее время Евгения примет участие в новогоднем шоу Ильи Авербуха. К слову, сам известный хореограф на своём канале в YouTube опубликовал видео о том, как ставил Медведевой короткую программу под композицию группы Muse — Exogenis.

Достижения учениц Тутберидзе и признание дочери тренера

Между тем другие ученицы Тутберидзе продолжают добиваться успеха. Так, Алёна Косторная, выигравшая в текущем сезоне финал Гран-при, стала лауреатом конкурса «Серебряная лань» как один из лучших спортсменов России уходящего года. Топ-10 российских атлетов традиционно составляет Федерация спортивных журналистов России. Косторная оказалась единственной фигуристкой в этом списке, хотя в 2019-м ярко проявили себя и другие представители данного вида, например 15-летняя Александра Трусова.

Но долго почивать на лаврах подопечным Тутберидзе ни в коем случае нельзя, ведь в её группе подрастают совсем юные девочки, готовые в ближайшем будущем потеснить более взрослых подруг по команде. Например, в возрасте 11 лет ярко заявила о себе Вероника Жилина. На турнире «Новый год — 2020» в Москве ей удалось выполнить четверной тулуп в произвольной программе. Она стала первой фигуристкой в истории, успешно выполнившей данный прыжок в столь юном возрасте на Всероссийских соревнованиях. В результате за произвольную программу Жилина получила 109,64 балла, а в сумме — 168,48. Впервые успешно выполнить четверной тулуп Веронике удалось в октябре. Ещё раньше ей покорился четверной сальхов.

Тем временем дочь Тутберидзе Диана Дэвис продолжает жить и тренироваться в США. На днях девушка разразилась эмоциональным постом в социальных сетях. Она рассказала болельщикам, что давно не испытывает проблем со слухом, несмотря на то что её до сих пор считают слабослышащей.

«Дорогие люди, я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Так вот, я хочу вам сказать, что живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Порой я слышу даже лучше, чем обычные люди», — написала Дэвис в сториз на своей странице в Instagram.

По словам юной фигуристки, ей удалось справиться с недугом благодаря регулярному общению. Других людей с аналогичными проблемами она призвала «поменьше стесняться».

«Да, раньше у меня были проблемы, я не совсем понимала речь, люди будто говорили нечётко, я стеснялась и почти не общалась с ними. Но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать», — добавила дочь Тутберидзе.

Пока Дэвис продолжает строить карьеру за океаном, в США, кажется, подрастает серьёзный конкурент для непобедимых российских фигуристок. Речь о 14-летней Алисе Лью, которая прервала почти трёхлетнюю серию побед российских спортсменок на этапах юниорского Гран-при и первой исполнила тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Её тренер Лаура Липецки рассказала о секрете успеха подопечной, а также поделилась мнением о работе Тутберидзе, которая карьеру начинала в США.

«Этери для меня идеал тренера. Она подготовила множество по-настоящему классных фигуристок, а не просто одну яркую. В США Тутберидзе хорошо знают. А ещё я очень уважаю Этери за то, как она начинала свою карьеру, с нуля тренируя почти всех, кто к ней приходил. Она стала известной, вырастив Полину Шелепень и позже — Медведеву, а не просто красиво упаковала уже готовых девочек и представила их, как праздничные подарки», — призналась Липецки в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Также тренер рассказала, как относится к тому, что в женском фигурном катании становится всё больше четверных прыжков.

«Они не убивают женское катание, а делают его более волнительным. Если отдельным девочкам они покоряются, то почему не прыгать четыре оборота? Плюс как только четверные начнут даваться фигуристкам легче, у них появится возможность развивать и другие аспекты своего катания. Вспомните Юдзуру Ханю и Натана Чена, когда они только включали в свои программы большое количество четверных прыжков. Тогда их катание вовсе не было таким потрясающим, как сейчас. То же самое сейчас происходит у девушек», — подчеркнула Липецки.