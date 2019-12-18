Медведева рассказала, что хотела бы изменить в собственной внешности

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что с детства недовольна формой своего носа.

«В своём характере ничего не хочу менять. Благодаря ему, с одной стороны, хорошему, а с другой — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь. А черты лица — я бы в себе поменяла кое-что. Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, надо это менять, чтобы чувствовать себя увереннее. Я бы изменила форму носа — с детства говорю об этом. А вот буду ли я делать это — большой вопрос», — цитирует Медведеву Teleprogramma.

Фигуристка выступит на чемпионате России, который пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Медведева сравнила тренировочный процесс в России и Канаде.