Медведева сравнила тренировочный процесс в России и Канаде

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Российская фигуристка Евгения Медведева, которая тренируется под руководством канадского тренера Брайана Орсера, сравнила подход к тренировочному процессу в двух странах.
Медведева сравнила тренировочный процесс в России и Канаде
  • РИА Новости

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это две разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, а какая хуже. Просто они абсолютно разные. К канадской школе я привыкала полтора года до полного взаимопонимания с командой. Теперь мы настолько друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет. Мы довольно слаженно работаем с Брайаном, стали понимать друг друга уже практически на 100%. Рабочие отношения изменились лишь в лучшую сторону», — цитирует Медведеву Teleprogramma

В настоящее время российская фигуристка живёт и тренируется в Канаде.

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