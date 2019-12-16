Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что у фигуристок Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой есть шансы побороться за победу на чемпионате России.
Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Конечно, перспективы всегда есть. Нужно чисто кататься. Женя, Лиза и три наши юные девочки — они и будут соревноваться. Не могу сказать, кто из них победит. Выиграет та, кто будет хорошо кататься. Туктамышева вон уже четверной тулуп в каскаде с тройным прыгает», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что российские пары недополучили оценок в финале Гран-при.

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