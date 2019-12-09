Бестемьянова считает, что российские пары недополучили оценок в финале Гран-при

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских пар в танцах на льду в рамках финала Гран-при.
Бестемьянова считает, что российские пары недополучили оценок в финале Гран-при
  • РИА Новости

«Ребятам не стоит обращать внимания на эту неудачу. Дуэты Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов добились большого прогресса в текущем сезоне. Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, однако все главные старты ещё впереди. Верю, что кто-то из них займёт место на подиуме чемпионата мира», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Пара Александры Степановой и Ивана Букина заняла четвёртое место, набрав 204,88 балла. Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (203,39) стал шестым.

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