Бестемьянова считает, что российские пары недополучили оценок в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских пар в танцах на льду в рамках финала Гран-при.

«Ребятам не стоит обращать внимания на эту неудачу. Дуэты Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов добились большого прогресса в текущем сезоне. Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, однако все главные старты ещё впереди. Верю, что кто-то из них займёт место на подиуме чемпионата мира», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Пара Александры Степановой и Ивана Букина заняла четвёртое место, набрав 204,88 балла. Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (203,39) стал шестым.

Ранее Слуцкая объяснила неудачный прокат Загитовой усталостью.