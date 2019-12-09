Слуцкая объяснила неудачный прокат Загитовой усталостью
- РИА Новости
«Прекрасная короткая программа у Загитовой, но на произвольную, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, однако усталость проглядывается. Она боролась до последнего шага. Главное, не падать духом», — написала Слуцкая в своём Instagram.
Действующая чемпионка мира, Европы и Олимпйиских игр Алина Загитова заняла шестое место в короткой программе и общем зачёте финала Гран-при, который проходил в Турине.
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