Овсянников поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию

Двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников считает, что никто из российских фигуристок не сможет составить конкуренцию на чемпионате страны Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

«Не стал бы утверждать, что Трусова на голову сильнее всех соперниц. Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России в Красноярске. Все три спортсменки — Трусова, Косторная и Щербакова — очень хороши, у каждой есть свои сильные стороны. Это будет игра нервов: кто откатает чище, тот и выиграет. Думаю, вряд ли кто-то вклинится в их борьбу. Но в любом случае это будет крайне интересно», — приводит слова Овсянникова газета «Известия».

Косторная, Щербакова и Трусова составили тройку призёров в финале Гран-при. Впервые все медали соревнования достались представительницам одной страны.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ восхитился грациозностью Косторной.