Призёр ОИ восхитился грациозностью Косторной
- РИА Новости
«Даже если в твоей программе нет четверных прыжков, но все элементы проплюсованы, то можно спокойно побеждать, система это позволяет. Алёна — молодец, сделала всё чисто. Её артистичность и грациозность поражают. Это целиком и полностью заслуженная победа», — цитируют Овсянникова «Известия».
Алёна Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов за два проката (247,59).
Ранее тренер Мозер заявила, что с удовольствием смотрела на триумф россиянок в финале Гран-при.