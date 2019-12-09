Призёр ОИ восхитился грациозностью Косторной

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду Олег Овсянников оценил выступление россиянки Алёны Косторной в финале Гран-при.

«Даже если в твоей программе нет четверных прыжков, но все элементы проплюсованы, то можно спокойно побеждать, система это позволяет. Алёна — молодец, сделала всё чисто. Её артистичность и грациозность поражают. Это целиком и полностью заслуженная победа», — цитируют Овсянникова «Известия».

Алёна Косторная победила в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов за два проката (247,59).

Ранее тренер Мозер заявила, что с удовольствием смотрела на триумф россиянок в финале Гран-при.