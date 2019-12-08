Тренер Мозер заявила, что с удовольствием смотрела на триумф россиянок в финале Гран-при

Тренер Нина Мозер оценила выступления российских фигуристок в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

«Я очень внимательно следила за финалом Гран-при. Смотрела с удовольствием на триумф наших девушек и во взрослом, и в юниорском турнире. Большие молодцы. Просто браво», — приводит слова Мозер РИА Новости.

В финале Гран-при российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал, а в соревнованиях среди юниорок победила ещё одна представительница России — Камила Валиева. Бронзу завоевала её соотечественница Дарья Усачёва.

Ранее сообщалось, что Этери Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона.