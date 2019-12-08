Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона
- РИА Новости
«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — подписала фото Тутберидзе в своём Instagram.
В финале Гран-при выступали сразу четыре ученицы Тутберидзе: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова.
Победу с мировым рекордом по сумме баллов одержала Косторная. Второе место заняла Щербакова, третье — Трусова.
Загитова же стала шестой.
Ранее Евгений Плющенко поздравил Косторную, Щербакову и Трусову с успехом в финале Гран-при.