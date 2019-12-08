Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фото в социальных сетях со своими ученицами после финала серии Гран-при в Турине.
Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона
  • РИА Новости

«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — подписала фото Тутберидзе в своём Instagram.

В финале Гран-при выступали сразу четыре ученицы Тутберидзе: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова.

Победу с мировым рекордом по сумме баллов одержала Косторная. Второе место заняла Щербакова, третье — Трусова. 

Загитова же стала шестой.

Ранее Евгений Плющенко поздравил Косторную, Щербакову и Трусову с успехом в финале Гран-при.

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