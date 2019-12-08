Тутберидзе после финала Гран-при подвела итоги первой половины сезона

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фото в социальных сетях со своими ученицами после финала серии Гран-при в Турине.

РИА Новости

«Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий», — подписала фото Тутберидзе в своём Instagram. В финале Гран-при выступали сразу четыре ученицы Тутберидзе: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алина Загитова. Победу с мировым рекордом по сумме баллов одержала Косторная. Второе место заняла Щербакова, третье — Трусова. Загитова же стала шестой. Ранее Евгений Плющенко поздравил Косторную, Щербакову и Трусову с успехом в финале Гран-при.