Фигуристы Столбова и Новосёлов не выступят на чемпионате России

Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не примут участия в чемпионате России в Красноярске.

По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, которые передаёт ТАСС, причиной отказа от выступлений стала травма Новосёлова.

Столбова и Новосёлов начали выступать в паре с нынешнего сезона. Прежде фигуристка каталась в дуэте с Фёдором Климовым, с которым завоевала серебро Игр в Сочи в соревнованиях спортивных пар, а также золото в командном турнире.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее стало известно, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России.