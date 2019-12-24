«Козырь Медведевой — её соревновательный опыт»: Ягудин о фаворитах ЧР, четверном Туктамышевой и отсутствии Загитовой
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Загитовой будет не хватать»
— Как вы думаете, чемпионат России в женском одиночном катании станет одним из главных событий года в спорте, учитывая последние новости и скандалы?
— Я бы абстрагировался от чёрного или любого другого пиара. Да, у нас стремительно растёт интерес с к фигурному катанию, потому что всегда интересно следить за теми видами спорта, в которых наши атлеты лучшие из лучших. Почему в России не так популярно, скажем, регби?
— Скажите.
— Потому что нет громких побед. А наши фигуристки просто всех разрывают в последнее время. Снова и снова выступают с мировыми рекордами, новыми элементами, о которых мы только мечтали пару лет назад. Но я за то, чтобы фигурное катание любили за красоту, а не за скандалы.
— Предстоящий чемпионат России пройдёт без Алины Загитовой. Это сильно скажется на турнире?
— В любом случае, на первенство приедет очень сильный состав фигуристок, хотя Загитовой будет не хватать. Но она самостоятельно приняла решение о приостановке карьеры и имеет на это право. Она и так очень много сделала для страны.
— Как теперь быть фанатам, которые собирались ехать в Красноярск специально ради неё?
— Здесь сложно не вспомнить знаменитую фразу Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Не бывает так, чтобы спортсмен сначала уговаривал фанатов ехать за ним, а потом сам же пропускал соревнования. Это выбор болельщиков. Такова жизнь спортсмена, случается всё: травмы, переходный возраст, другие проблемы. Да, иногда мы пропускаем турниры, но мы же не тащим за волосы наших поклонников.
— Действительно ли абсолютными фаворитками предстоящего национального первенства являются Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова?
— Нет, чемпионат России однозначно не превратится в соревнование только между этими тремя девочками, даже несмотря на их блестящие результаты в недавнем финале Гран-при. Итоги национального первенства совершенно непредсказуемы. Они исполняют не ласточки и пистолетики, а элементы настолько высокого уровня, что малейшая ошибка может отбросить с первого места.
— То есть победят самые морально устойчивые?
— Да, ведь это не роботы, а хрупкие девочки. Бывает, выигрывает тот, кто не считался фаворитом, осознавал уровень конкуренции и не особо верил в победу, поэтому меньше волновался. А фаворит, наоборот, может перенервничать и проиграть. Много раз говорил, что единственный верный способ побеждать — выходить и бороться до последней секунды.
— Насколько будет психологически тяжело остальным спортсменкам, когда уже заранее известны фавориты в борьбе за первые места?
— А что им ещё остаётся, кроме как просто кататься? В спорте всегда будут лидеры и те, кто пытаются свергнуть их. Но говоря о группе Этери Тутберидзе, мне очень нравится, что в этой команде тренеры не строят планы и иллюзии, а работают. Прогресс виден на примере той же Трусовой, уже в финале Гран-при включившей тройной аксель в свою короткую программу. Фигурное катание не стоит на месте, и речь не только о россиянках, наступающих друг другу на пятки.
— Имеете в виду иностранных конкуренток?
— Да, и я уверен, что в ближайший год к нашим девушкам подтянутся фигуристки из других стран, в том числе из Японии, США и Южной Кореи. Россиянкам просто приходится играть на опережение. Как говорит великая Татьяна Анатольевна Тарасова, если хочешь побеждать, нельзя почивать на лаврах, даже понимая, что ты лучший. Сегодня ты первый, а завтра можешь стать вторым.
«Туктамышева доказала, что человек может добиться всего, чего захочет»
— Вас удивило, что Елизавета Туктамышева поставила четверной прыжок в таком зрелом возрасте?
— Да, это и правда так. Спортсменка далеко не в 15-летнем возрасте запрыгала четверные. Лишнее свидетельство того, что человек может добиться всего желаемого.
— То есть четверной прыжок может освоить и Евгения Медведева?
— А почему нет? В любом случае, её сильные стороны — это многолетний соревновательный опыт, отличные компоненты, взрослое осмысленное катание и прекрасное чувство конька.
— Может ли включиться в борьбу чемпионка Европы Софья Самодурова, о которой мы в последнее время говорим меньше?
— Мне будет очень интересно посмотреть на её выступление. Сейчас она учит тройной аксель, а в прошлом году абсолютно чисто откатала все турниры. Вижу, что в этом сезоне ей постоянно «режут» оценки за компоненты, докапываются до недокрутов. Не знаю, с чем это связано.
— На предстоящем чемпионате России не выступят Камила Валиева и Дарья Усачёва, две юниорки, ставшие призёрами финала Гран-при. Вам бы хотелось их увидеть на национальном первенстве?
— По Усачёвой мне трудно что-то сказать. Что же касается Валиевой, то предполагаю, что тренеры решили поберечь спортсменку. Камила выступала после перелома, а впереди юниорский чемпионат мира. У неё еще будет достаточно времени, чтобы кататься на взрослом уровне. Иногда лучше лишний раз пропустить турнир, чтобы не жалеть потом.
— Какое впечатление у вас оставило её катание?
— Отметил бы её прекрасное владение компонентами — это настоящая маленькая актриса на льду.
— Чьё выступление на чемпионате России вы особенно ждете?
— Вопрос, который меня ставит под расстрел. Скажу так: больше всего я жду Татьяну Тотьмянину.
— Она как раз должна выступить на церемонии открытия.
— Да, и я очень жду её. Дома.
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