Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет изучать четверные прыжки

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе рассказал, что Алёна Косторная планирует изучать четверные прыжки.
Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет изучать четверные прыжки
  • РИА Новости

«Она показала, что можно набирать огромные баллы и ставить мировые рекорды с тем набором, который у неё есть. Будем работать дальше», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Он отметил, что, несмотря на такие успехи, нужно продолжать прогрессировать и улучшать свои умения.

«Посмотрим, если будет возможность, станем изучать четверные. Пока идёт сезон, об этом сложно говорить, потому что на это нет времени, да и риск травмы слишком высок», — добавил специалист.

16-летняя фигуристка в нынешнем сезоне, который для неё является дебютным на взрослом уровне, выиграла финал и два этапа серии Гран-при. В её активе также победа на «Челленджере» Finlandia Trophy.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии ЧР по фигурному катанию.

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